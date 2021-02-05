Самыми привлекательными вакансиями в январе с точки зрения зарплаты стали предложения для инженеров, механиков, машинистов, пилотов, программистов и стоматологов, говорится в сообщении Роструда. По данным общероссийской базы вакансий «Работа в России» trudvsem.ru, высококвалифицированные инженеры могут рассчитывать на доход до 300 тыс. рублей в месяц в Хабаровском крае. Зарплаты от 200 тыс. рублей готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

От 200 тыс. до 300 тыс. рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской области. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне. Они могут рассчитывать на зарплату до 150 тыс. рублей.

Исследование: в январе выросло число вакансий в отраслях торговли, транспорта и услуг Число новых резюме увеличилось на 11%.

Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тыс. рублей. Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе. Предлагаемая зарплата — от 140 тыс. до 250 тыс. рублей.

IT-специалистам в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе, Приморском крае готовы платить от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

Вакансии для врачей различных специализаций с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия). Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.