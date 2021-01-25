Число банковских сотрудников, решивших поменять место работы, выросло в декабре — январе, пишет «Коммерсант» . Как рассказали в HeadHunter, количество резюме соискателей на hh.ru, ищущих работу в банковской сфере, за декабрь 2020-го — январь 2021 года превышает показатель осени на 75% (114 тыс. против 65 тыс.). Число вакансий в банках тоже выросло, но не так сильно: их было 50,3 тыс., что на 9% выше, чем в октябре — ноябре 2020 года. Банки ищут специалистов в сфере трейдинга и дилинга, Forex, прямых инвестиций, лизинга, private banking, свидетельствуют данные HeadHunter. Однако среди резюме, которые подают банковские сотрудники для поиска работы, первые три позиции занимают другие специальности: кредитные менеджеры, менеджеры по продажам финансовых продуктов и по привлечению клиентов.

По данным источников издания, значительная часть соискателей, появившихся на рынке этой зимой, были или остаются сотрудниками СберБанка. В кредитной организации сообщили, что постоянно проводят изменения, направленные на «оптимизацию и автоматизацию процессов». Также «Сбер» дополнительно поддерживает сотрудников, с которыми вынужден расстаться, обеспечивает определенную стабильность на период поиска работы, отметили в банке.

На кадровую политику банков существенное влияние оказал коронавирус, пояснили в Абсолют Банке. В МКБ с момента начала пандемии около 50% сотрудников работают удаленно. После снятия ограничений планируется, что минимум 30% сотрудников банка будут работать в удаленном формате, рассказали в кредитной организации. В Альфа-Банке часть сотрудников остается в офисе постоянно, часть работает только удаленно, а большинство — попеременно и дома, и в офисе. До конца года планируется перевод примерно 60% сотрудников на полностью или частично удаленную работу, сообщили там. В Райффайзенбанке сейчас удаленно работают более 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников. В ВТБ — порядка 20% сотрудников по всей стране.