ОТП Банк изменил сроки и ставки для вкладов на 549 и 732 дня, сообщает пресс-служба кредитной организации. По всем вкладам сроком более года предусмотрены бонусы к заявленной ставке за открытие вклада через мобильное приложение или интернет-банк.



«Изменения коснулись также одного из самых популярных вкладов ОТП Банка — «Проценты сразу» с авансовой выплатой процентов. Диапазон сумм открытия стал шире — от 100 тыс. до 100 млн рублей. Вклад также можно открыть на срок более года, а значит, увеличить и сумму выплаченных процентов. И еще одним приятным дополнением стала возможность заказать доставку карты клиенту для открытия вклада онлайн. На следующий день авансовая выплата процентов будет начислена на открытую карту, а траты по ней будут давать дополнительный 1% к вкладу», — говорится в релизе.

Помимо этого, ОТП Банк изменил условия по специальному вкладу «Пенсионный», и теперь клиенты могут выбрать период получения процентов (в конце срока, ежемесячно) или капитализировать проценты во вклад. Вклад предусматривает увеличение процентной ставки в зависимости от срока: чем больше срок, тем выше ставка.

Любой вклад ОТП Банка можно открыть в ближайшем отделении, а действующие клиенты банка могут оформить депозит в мобильном приложении или интернет-банке за несколько минут с повышенной ставкой.