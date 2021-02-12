Ассоциация банков России (АБР) подготовила два законопроекта, направленных на борьбу с кибермошенничеством: один вносит изменения в закон «О национальной платежной системе» (НПС), другой — в Уголовный кодекс (УК). Об этом пишет «Коммерсант» . Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, главным новшеством станет появление у клиентов шанса на то, что украденные деньги можно успеть заморозить на счете мошенника до подачи документов в суд. Предусмотрена и возможность получения оперативно документов по владельцу счета «мошенников».

В пояснительной записке к поправкам к закону о НПС отмечается, что существующий механизм неприменим к «хищению денежных средств с помощью методов социальной инженерии». Авторы поправок считают необходимым проработать механизм возврата средств. В частности, предлагается блокировать средства на счете получателя на 25 дней и запретить по нему все расходные операции после поступления заявления об оспаривании платежа. Если в течение пяти дней получатель признает платеж ошибочным, счет разблокируется, а деньги возвращаются плательщику. Если получатель не отвечает или приводит аргументы в пользу обоснованности платежа, средства остаются заблокированными на 25 дней. Предлагаемые законопроектом изменения в случае должного уровня автоматизации процессов электронного обмена между банками позволят увеличить возврат денежных средств до 15—30% от общего количества похищенного.

Поправки к УК предполагают вынесение преступлений, связанных с нарушением банковской тайны, в отдельную статью. Авторы законопроекта хотят распространить уголовную ответственность на случай неумышленного разглашения банковской тайны.

В ЦБ считают, что «предлагаемая юридическая конструкция требует серьезной переработки». Регулятор «продолжает консультации по этому поводу с кредитными организациями и ассоциациями, правоохранительными органами и с юридическим сообществом», сообщили там. По мнению экспертов, предложенный механизм будет работать только в случае с ошибочным переводом. В случае мошенничества, когда клиент придет в банк с заявлением об оспаривании, денег на счете получателя уже просто не будет. Помочь в борьбе с мошенническими списаниями, говорит эксперт, мог бы возврат к установленному трехдневному сроку осуществления перевода, но к этому не готовы ни клиенты, ни банки, считают аналитики.