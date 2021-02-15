Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января 2021 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — говорится в поручении.

Сроком его исполнения указано «1 марта 2021 года, далее — ежеквартально».

На упомянутом совещании президент отметил : «После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году. Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда».



Уточним, что, согласно данным Росстата, в декабре 2020 года уровень безработицы в России составил 5,9%.