Пользователям мобильного приложения Московского Кредитного Банка «МКБ Онлайн» доступна функция оплаты по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С помощью QR-кода можно совершать покупки в интернет-магазинах или на кассах торговых точек, которые уже предоставляют своим клиентам возможность оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Удобство такого платежа заключается в отсутствии необходимости заполнять данные получателя, они вносятся автоматически при переходе в мобильный банк после сканирования QR-кода», — говорится в релизе.

Первые тестовые переводы прошли от клиентов МКБ в адрес благотворительного фонда «Арифметика добра». Для перечисления в фонд через СБП достаточно навести камеру смартфона на QR-код на сайте благотворительной организации, а после автоматического перехода в приложение банка ввести сумму пожертвования и подтвердить операцию. Алгоритм идентичен и для оплаты товаров или услуг на сайтах интернет-магазинов, по ссылке от продавца или при покупке в розничных торговых точках.