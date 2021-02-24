Потребительские расходы россиян с 15 по 21 февраля увеличились на 2,5% в годовом выражении. Спрос домохозяйств заметно растет уже третью неделю подряд, отмечают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Дополнительные траты в последнюю неделю наблюдаются в сегменте продовольствия (плюс 7,5% в годовом выражении).

Динамика непродовольственной товарной розницы остается на уровне плюс 9,3% в годовом выражении. При этом схлынул спрос в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» (плюс 2,7% в годовом выражении после плюс 22,1% неделей ранее). По всей видимости, полагают аналитики, здесь был спрос, связанный с необычайно холодной зимой.

Несколько оживился спрос в отдельных видах услуг («Салоны красоты, массаж, SPA» — 3,5% в годовом выражении, «Развлечения» — 33,6%). Однако наиболее крупный сегмент «Кафе, бары, рестораны» — пока без улучшений (минус 23,4%).