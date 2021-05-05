Бизнес-среду в России предприниматели оценили на 5 баллов по десятибалльной шкале. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствует исследование компании Ifors Reseach, проведенное в апреле среди 1 тыс. средних, малых и микрокомпаний из пострадавших отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным аналитиков, 25% предпринимателей в среднем оценили бизнес-условия на 5,64 (среднее по десятибалльной шкале), 15% дали российской бизнес-среде 7 баллов, 14% — 4 балла.



Три главные проблемы МСП (по версии опрошенных) — налоговая нагрузка (57%), падение спроса, уменьшение количества клиентов (40%), недостаточная господдержка (32%).