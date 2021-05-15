МТС Банк представляет новый продукт для самозанятых — виртуальную карту «Я САМ» (#ЯСАМ) международной платежной системы Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь любой пользователь приложения МТС Банка может не только зарегистрироваться как самозанятый гражданин, но и всего в несколько кликов получить карту, которая помогает контролировать коммерческие расходы, а также открывает доступ к ряду сервисов МТС Банка и партнерских предложений для бизнеса от платежной системы Visa», — говорится в релизе.

Выпуск, обслуживание, а также снятие наличных в банкоматах с технологией NFC любых банков по всему миру предоставляются бесплатно.

Для оформления карты самозанятому достаточно скачать или обновить мобильное приложение МТС Банка, перейти в раздел «Еще» и кликнуть на вкладку «Оформить карту». Затем ввести свои данные, и в течение нескольких минут виртуальная карта отобразится в приложении, а ее реквизиты поступят на мобильный телефон в СМС-сообщении. Карта сразу доступна для использования — можно получать оплату от клиентов или переводить собственные средства на развитие своего дела. Входящие переводы на карту от физических лиц без комиссии.

Если клиент еще не зарегистрирован как самозанятый — это можно сделать дистанционно в приложении МТС Банка. Для этого необходимо на главном экране приложения открыть вкладку «Еще» и зайти в раздел «Для самозанятых». Для регистрации и входа достаточно ввести номер мобильного телефона.



Приложение МТС Банка позволяет самозанятым бесплатно без посещения налоговой службы и офиса банка совершать следующие операции:

постановка на учет в ФНС в качестве самозанятого;

фискализация дохода самозанятого;

формирование и отправка чеков клиентам.

По виртуальной карте #ЯСАМ предусмотрены следующие лимиты:

максимальный остаток на карте — 60 тыс. рублей;

снятие наличных — до 5 тыс. рублей в день и до 40 тыс. рублей в месяц;

максимальная сумма одного перевода — 60 тыс. рублей, всего в месяц — не более 200 тыс. рублей.

Оформление виртуальной карты для самозанятых уже доступно в обновленном приложении МТС Банка на устройствах Android, к концу II квартала 2021 года также появится на iOS.