По мнению половины россиян (52%), бороться с телефонными мошенниками должно государство, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также 16% считают, что это должны делать телефонные операторы, а 8% возложили бы эту ответственность на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.

За последние полгода более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а 19% — СМС-сообщения, 35% опрошенных с этим не сталкивались. Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18—24 лет (49%). Среди самых часто используемых мошенниками «легенд» — предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).

В результате таких действий понесли денежный ущерб 9% россиян (из них 6% сообщили о значительном ущербе). Чаще других в числе жертв мошенников оказывались жители сел (15%), молодежь 18—24 лет (14%), граждане 35—44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13—14%). Не получали ущерба от таких действий 91% опрошенных. Треть россиян (34%) полагают, что в будущем могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников, 45% считают это маловероятным. Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.