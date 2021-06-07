Каждый десятый звонок на любой телефон может быть мошенническим, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленникам удается дозвониться и завязать разговор примерно с 1% клиентов, но, несмотря на небольшой показатель, телефонное мошенничество можно назвать национальным бедствием.

«Уровень доверия, к сожалению, к таким звонкам высокий, и мы фиксируем достаточно высокий уровень телефонного мошенничества в целом по стране на сегодняшний момент. И мы близки к тому, что можно считать телефонное мошенничество национальным бедствием», — пояснил Кузнецов.

«За последние полтора месяца на фоне того, что телефонное мошенничество достаточно сильно развито у нас и фактически есть все признаки национального бедствия, «Сбер» и его клиенты находятся в другом состоянии. В отношении клиентов «Сбера» телефонное мошенничество снизилось примерно на 30% за последние полтора месяца. Это означает, что мошенничество стало перетекать в другие кредитные организации и страдают клиенты других банков. В этой связи становится актуальным объединение усилий, наших платформ, нашей информации, помогать друг другу, для того чтобы защищать не только клиентов «Сбера», но и всех других клиентов всех других банков», — сообщил зампред правления СберБанка.

По его словам, не менее 100 тыс. звонков сегодня осуществляется в день всем гражданам РФ. «По нашим расчетам, каждый десятый звонок на любой телефон может быть мошенническим. Мы видим, что не менее 100 тысяч звонков сегодня осуществляется в день всем гражданам нашей страны. Мы сделали статистику, посмотрели, как ведут себя клиенты. Примерно 50% даже не берут трубку телефона. Оставшиеся 50% берут трубку. Как только понимают, о чем идет речь, прекращают разговор. И примерно до 1% мошенникам удается не просто дозвониться, а еще и завязать разговор. И раньше такой процент был значительно больше, около 10%. Это говорит о тренде повышения киберграмотности наших граждан, нашего населения», — отметил Кузнецов.