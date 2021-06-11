ЦБ предупреждает о необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Банка России, повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

«Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе.

В мае годовая инфляция увеличилась до 6%, по оценкам на 7 июня, она выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении. «Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — пояснил ЦБ. Годовая инфляция вернется к цели во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечается в релизе.

Банк России повысил ключевую ставку Опрошенные Банки.ру аналитики ожидали повышения ключевой ставки и расходились только в том, насколько резким оно будет.

Также баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Действие таких факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами. Краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях, сообщает ЦБ. «В условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках», — предупредил регулятор.

Как отмечается в сообщении, дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. «В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также будет учитывать в прогнозе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП», — пояснил Центробанк.