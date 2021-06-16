За год Россия потеряла четыре пункта в рейтинге стран с самым быстрым фиксированным Интернетом, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные приложения Speedtest. По итогам I квартала страна оказалась на 51-м месте, хотя за прошедший год российские операторы увеличили среднюю скорость доступа на 37%.

Согласно исследованию качества фиксированного Интернета в РФ, составленному международной компанией Ookla, которая формирует отчеты по данным приложения Speedtest, за год РФ опустилась на четыре пункта и заняла 51-е место после Италии, Бразилии и Саудовской Аравии. Лидерами по скоростям стали Сингапур, Южная Корея и Гонконг.

По итогам I квартала скорость загрузки на фиксированных сетях в России выросла на 37% по сравнению с результатом января — марта 2020 года, при этом скорость Интернета в крупных городах значительно выше, чем в небольших, указано в исследовании.

Чернышенко: появление в России сети 6G — это вопрос примерно 10 лет Также, по словам Чернышенко, цель по подключению к Интернету всех российских домовладений будет достигнута раньше 2030 года.

Лидером по скорости фиксированного широкополосного доступа в Интернет стали МТС со средней скоростью 71,97 Мбит/с на скачивании и 79,13 Мбит/с — на выгрузке файлов. Второе место у «ЭР-Телекома» (66,52 Мбит/с и 73,70 Мбит/с соответственно), на третьем — «ВымпелКом» (57,29 Мбит/с и 65,18 Мбит/с). Самыми медленными среди крупных провайдеров оказались «Ростелеком» (50,11 Мбит/с и 45,52 Мбит/с) и ТТК (50,11 Мбит/с и 45,52 Мбит/с).

В самих компаниях отношение к исследованию неоднозначное. Так, в «ВымпелКоме» его называют «спорным», в то время как в пресс-службе «Ростелекома» говорят, что некорректно оценивать среднюю скорость передачи данных в отрыве от подключенного тарифного плана, поскольку на ряде архивных тарифов она низкая. Кроме того, провайдеры отдают приоритет по модернизации крупным городам, где больше потребность клиентов в высоких скоростях и выше конкуренция. В регионах часто меньше магистральных сетей и меньше операторов, то есть слабее конкуренция, отсюда и более низкие скорости фиксированного Интернета в небольших населенных пунктах.