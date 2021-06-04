Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что сеть 6G появится в России в течение 10 лет.

«Я думаю, что это вопрос 10 лет», — сказал он в эфире студии НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума.

Чернышенко также отметил, что сегодня широко распространена сеть 5G, наряду с которой постепенно начинает появляться новая технология 6G. «Сейчас компания «Ростелеком» создает российское оборудование для сетей технологий 5G, прототипы уже созданы. <...> Одновременно работаем над созданием оборудования и для сетей нового поколения 6G», — уточнил он.

В России прогнозируют в 2035 году появление сетей 6G В сетях 6G появится, например, голографическая связь, тактильный Интернет и цифровые «двойники».

Также, по словам Чернышенко, цель по подключению к Интернету всех российских домовладений будет достигнута раньше 2030 года. «Социально значимые объекты уже в этом году будут подключены к Интернету, а все домохозяйства — стоит цель до 2030 года, но мы, конечно, это сделаем раньше. Там основная проблема с удаленными и труднодоступными регионами, где низкая плотность населения, куда не приходит коммерческий оператор, и поэтому там, наверно, будет спутниковый Интернет», — сказал он.