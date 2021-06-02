Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году, пишут «Известия» . Такой прогноз дали в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) и Сколковском институте науки и технологий. НИИР отдельно подготовил проект дорожной карты 6G и направил ее в Минцифры, рассказал замдиректора научно-технического центра НИИР Евгений Девяткин. Основное отличие сетей шестого поколения от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов. Также предполагается новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов. В сетях 6G появится, например, голографическая связь, тактильный Интернет и цифровые «двойники», отметил Девяткин.

В 6G можно будет использовать иммерсионную расширенную реальность, которая совмещает виртуальную реальность, дополненную и смешанную в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностном общении, сказано в презентации НИИР. Наступит эпоха Интернета всего (Internet of Everything, IoE). В отличие от Интернета вещей в IoE управление будет осуществляться ИИ для объединения людей, данных, процессов и физических объектов в одну систему.

Глава СберБанка назвал сроки появления технологии 6G По словам Грефа, это будет в 2028 году.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 Тбит/с, задержка для приложений пользователя окажется в 40 раз меньше, чем в 5G, а плотность подключения на квадратный километр станет в 10 раз больше, сообщили в Центре компетенций НТИ на базе Сколковского института науки и технологий. Для сверхвысоких скоростей передачи данных придется перейти в новые полосы частот. Диапазон от 100 ГГц до 1 ТГц рассматривается в качестве основного для систем 6G. На первых порах это могут быть частоты в полосе 140—350 ГГц. Пилотные сети для ограниченного круга пользователей могут появиться в 2026—2030 годах, пояснил Девяткин.

Опытная эксплуатация 6G начнется не ранее 2028—2029 годов, а реальное оборудование появится в серийном производстве на рубеже 2030-х, считают эксперты. Если же Россия решит делать собственное оборудование, то 6G появится у нас в 2033—2036 годах. По словам представителей операторов, в России для развития связи необходимы масштабные государственные инвестиции, тогда отечественное оборудование станет конкурентоспособным. Сети 6G будут эволюционным продолжением сетей 5G, также как и 5G вырастет из сетей нынешнего поколения, поэтому отрасли и операторам связи сначала необходимо решить регуляторные проблемы, построить сети пятого поколения и реализовать на их основе бизнес-кейсы. Перескочить сразу через стандарт будет технологически невозможно, а до момента утверждения 6G пройдут годы, отметили эксперты. Развитие сетей 6G в России должно отличаться от ситуации с пятым поколением. Для формирования технологического облика 6G российским организациям необходимо активно участвовать в международных научных объединениях по стандартизации будущих сетей, считают операторы.