Мультфильм «Король Лев» занял первое место в рейтинге самых ESG-ориентированных мультфильмов и сказок. В нем нашли отражение следующие цели устойчивого развития: ликвидация нищеты, ликвидация голода, уменьшение неравенства, мир, правосудие и эффективные институты. Он является первым мультфильмом, ярко отразившим вопросы устойчивости и баланса в живой природе, говорится в исследовании, подготовленном Газпромбанком.



Также высокий ESG-рейтинг получили мультфильмы «WALL-E», «Лоракс», «Зверополис» и «Моана». Анимационные фильмы наглядно демонстрируют последствия реализации ESG-рисков в будущем. При этом «Ледниковый период», «Гадкий утенок», «Золушка» и «Тачки-2» получили низкий рейтинг, так как ESG-риски и возможные последствия их реализации в будущем не идентифицированы в мультфильме.

«Нашей целью было донести проблематику ESG до максимально широкой аудитории, поэтому мы пошли не через анализ устойчивости отраслей экономики, а через личный человеческий опыт. Да и в целом тема устойчивого развития имеет богатый социокультурный контекст, поскольку вопросы, которые поднимает ESG-тренд, важны для каждого человека: это и принципы равенства, и вопросы экологии, и другие, не менее важные факторы, именно поэтому они находят отражение в том числе, например, в мультфильмах», — прокомментировала вице-президент — начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (управление рисками, прозрачность информации и другие).