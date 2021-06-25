Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на оформление «Семейной ипотеки» от заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Семейная ипотека» доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 4,7% при получении кредита на ИЖС, оформить ипотеку на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.