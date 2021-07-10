Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.



«Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — сообщили в агентстве.

Тем не менее этим факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость, добавили там. «Слабые перспективы структурных реформ в областях, которые необходимы для развития России, а также сохраняющийся риск санкций продолжают сдерживать рейтинг», — пояснили в агентстве.

При этом, по мнению Fitch, риск санкций остается высоким. «Новые меры администрации Байдена, принятые в апреле, которые включали предотвращение участия США в рублевых первичных эмиссиях, оказали ограниченное влияние, частично отражая относительно низкое участие иностранных инвесторов на первичном рынке (около 10% в предыдущие 12 месяцев)», — отметили там, подчеркнув, что, несмотря на умеренную краткосрочную стабилизацию в отношениях с США после июньского саммита, со временем существует значительный риск введения дополнительных санкций.

Тем не менее широкомасштабные санкции США в отношении российского банковского или энергетического сектора, способные оказать большее влияние на фундаментальные кредитные показатели страны, довольно маловероятны. Базовый сценарий агентства также не включает санкции, ограничивающие проведение российскими банками операций в долларах США, а также расширение санкций против суверенного долга РФ.

Fitch прогнозирует, что в 2022 году рост ВВП снизится до 2,7%, а в 2023-м приблизится к уровню в 2%. Fitch также повысило прогноз по инфляции на конец года до 5,5%, но ожидает, что показатель вернется к целевому уровню 4,2% в конце 2022 года. При этом ставка Банка России, по прогнозам агентства, к концу 2021 года составит 6,5%, а в 2022-м снизится до 5,75%, что близко к ее нейтральному уровню.



Дефицит государственного бюджета России, по мнению Fitch, сократится в 2021 году до 0,1% ВВП в сравнении с дефицитом 4% в 2020-м благодаря более высоким ценам на нефть, восстановлению ВВП и частичному прекращению экономической поддержки. Также отмечается, что дефицит бюджета РФ в 2022 году должен снизиться до 0,5%.

Согласно прогнозам агентства, валовой долг сектора государственного управления увеличится на 14,7% с конца 2019 года и стабилизируется на уровне 21,5% ВВП в 2022—2023 годах.