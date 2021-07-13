Взять ипотечный кредит в СберБанке теперь могут в том числе и граждане других стран. Об этом во вторник объявили в банке, пояснив, что для этого потенциальные заемщики должны получать зарплату на карту «Сбера» и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн; срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Получение ипотеки возможно только в Москве, а также на территории обслуживания Среднерусского банка (Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская области; список офисов ограничен) и Северо-Западного банка СберБанка (Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ).

«Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации, при этом земельный участок или жилое помещение с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором оно находится, может быть расположено только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района)», — уточняется в релизе.

По словам вице-президента, директора дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николая Васёва, условия кредитования «не сильно отличаются от тех, которые доступны гражданам РФ». «Единственное кардинальное отличие — не поддерживаются ипотечные госпрограммы, акции и спецпредложения. Однако сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт в 0,3% при покупке на «ДомКлик» при этом сохраняются», — подчеркнул он.

В сообщении «Сбера» также уточняется, что наличие созаемщиков при ипотечном кредитовании иностранцев не предусмотрено.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В список обязательных документов для подачи заявки входят:

паспорт иностранного гражданина, при этом паспорта, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, составленных на нескольких языках, включая русский), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;

миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ;

документ о временной/постоянной регистрации иностранного гражданина на территории РФ либо вид на жительство;

документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

В банке рассчитывают, что спрос на услугу будет «пусть не очень большим, но стабильным».



В сообщении также оговаривается, что граждане ряда стран не могут претендовать на ипотеку от «Сбера»: этот список включает Афганистан, Бурунди, Венесуэлу, Гвинею, Гвинею-Биссау, Зимбабве, Йемен, Ирак, Иран, Демократическую Республику Конго, КНДР, Кубу, Ливан, Ливию, Мьянму, Нигерию, Сирию, Сомали, Судан, Южный Судан, Тунис, Центрально-Африканскую Республику, Эритрею.

Ася ШАЛИМОВА