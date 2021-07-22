В июне — июле новые клиенты микрофинансовых организаций (МФО) могли рассчитывать в среднем на получение 42% от запрошенных сумм, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование IDF Eurasia. Соотношение запрашиваемой и реально выдаваемой суммы до сих пор не вернулось на допандемийные уровни.

По словам гендиректора IDF Eurasia Ирины Хорошко, сохранение консервативной риск-политики выдачи займов даже для повторных клиентов на фоне сохраняющейся нестабильности в экономике позволяет держать просрочку по микрозаймам на приемлемом для отрасли уровне — около 30%. При этом на фоне нестабильной экономической ситуации компании не планируют ослаблять скоринг, так что можно ожидать снижения просрочки по году, отметила она.

В исследовании отмечается, что при повторном обращении показатель увеличивался до 56%, при третьем — до 73%. Это выше, чем в аналогичный период прошлого года (36%, 45% и 60% соответственно), но заметно ниже, чем в 2019 году. Уже при первом обращении клиенты тогда могли рассчитывать на половину запрашиваемой суммы. При повторном обращении она увеличивалась до 68%, при третьем — до 82%.

Банки начали активно предлагать своим клиентам микрозаймы В процессах выдачи микрозаймов банками глобальной угрозы для сегмента МФО нет, уверены эксперты.

Одновременно запросы клиентов МФО продолжают снижаться. По данным финансового маркетплейса «Юником24», средняя запрашиваемая сумма составила в июне 2021 года 21,95 тыс. рублей. Это минимум с начала 2020 года. В других компаниях подтверждают необходимость совершенствования скоринга в текущих экономических условиях. «МигКредит» постоянно изучает возможность получения новых источников данных, чтобы обогатить скоринговую модель, подчеркивает коммерческий директор компании Надежда Димченко.

В 2021 году скоринговые настройки уже не такие жесткие, как в период сильных ограничений в 2020 году, но показатель отношения одобренной суммы к запрошенной сейчас остается ниже, чем был в 2019 году, подтверждает директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий. Одна из причин такого тренда — расширение аудитории МФО за счет клиентов, кредитная история которых пострадала в 2020 году. Кроме того, растет доля онлайн-выдачи, где есть свои ограничения из-за упрощенной идентификации, поясняет он.