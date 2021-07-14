Все больше крупных банков предлагают своим клиентам так называемые займы до зарплаты (до 30 тыс. рублей сроком на месяц), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на собственное исследование. В большинстве случаев такие продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Например, сервисом СберБанка «Деньги до зарплаты» воспользовались более 100 тыс. клиентов за два месяца, а общая сумма выдач с мая превысила 1 млрд рублей. С октябре прошлого года сервис «Запасной кошелек» Почта Банка подключили несколько десятков тысяч человек. Похожий проект есть у Альфа-Банка, свой сервис коротких займов разрабатывает и Тинькофф Банк.

В ВТБ отметили, что большинство банков смотрят в этом направлении, видя в нем «более клиентоориентированный путь решения финансовых трудностей граждан, чем займы в МФО». Займы до зарплаты в будущем видятся как важный элемент сервиса, который будет пользоваться большим спросом, сообщили в Райффайзенбанке. Но пока кредитная организация не видит особого интереса к таким микрозаймам.

В целом потребности граждан в заемных средствах до 30 тыс. рублей чаще реализуются в МФО, подчеркивают участники рынка. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с относительно высокими требованиями к кредитному качеству заемщиков со стороны банков.

В процессах выдачи микрозаймов банками глобальной угрозы для сегмента МФО нет, уверен председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, из-за разного фондирования банки могут предложить меньшую ставку по собственным аналогам краткосрочных займов, но здесь не может быть большого проникновения в клиентскую базу МФО. Аудитории у займов МФО и банковских продуктов совершенно разные, согласен гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков. Он отметил, что банки предлагают этот продукт для зарплатных клиентов, в чьей платежеспособности уверены, а МФО работают с людьми, которые имеют доход, но не имеют возможности его подтвердить.