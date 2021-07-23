Банк России вынес постановление о привлечении Почта Банка к административной ответственности. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Постановление от 22 июля 2021 года вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

В Почта Банке, комментируя публикацию ЦБ, подчеркнули, что данное решение регулятора вынесено в отношении жалобы клиента на услугу банка. «Право высказать свое отношение к предоставленным услугам есть у каждого гражданина нашей страны, и через какой бы канал коммуникаций не было бы подано подобное обращение, проводится проверка и следует ответ клиенту. У банка более 15 млн клиентов, и наша задача, чтобы все они были удовлетворены нашей работой», — отметили в пресс-центре финучреждения.



Ася ШАЛИМОВА