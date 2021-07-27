🔹 ЦБ назвал основные риски для российских розничных инвесторов. В их числе, например, недостаток знаний об особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом, а также неправильные ожидания у граждан относительно быстрого заработка на фондовом рынке.

🔹 Сбережения россиян c 2018 года растут быстрее, несмотря на пандемию, свидетельствуют данные о сбережениях домохозяйств в структуре системы национальных счетов Банка России. На начало 2018 года их размер составлял 76,7% ВВП, на конец I квартала 2021-го — 95,4% ВВП: в начале года эти активы впервые превысили 100 трлн рублей и на 1 апреля оценивались в 105,5 трлн.



🔹 Неквалифицированные инвесторы будут сдавать тест без права на ошибку. Так, с 1 октября неквалифицированным инвесторам ряд инструментов станет доступен только после положительного тестирования. Новая версия сложнее первого варианта, количество видов инструментов, по которым предусматривается тестирование, расширено до 11.



🔹 В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Благодаря законопроекту можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта.

🔹 Мошенники придумали схему с инвестициями в «Роскосмос». На фишинговом сайте говорится, что «Роскосмос» позволил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Здесь же приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от 1 тыс. долларов еженедельно.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

