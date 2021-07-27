С 2018 года домохозяйства продолжили накопления — несмотря на сильный рост кредита, финансовые активы в собственности граждан растут быстрее, пишет «Коммерсант» , проанализировав данные о сбережениях домохозяйств в структуре системы национальных счетов Банка России. На начало 2018 года их размер составлял 76,7% ВВП, на конец первого квартала 2021 года — 95,4% ВВП: в начале года эти активы впервые превысили 100 трлн рублей и на 1 апреля оценивались в 105,5 трлн рублей.

Отмечается, что финансовые обязательства всех домохозяйств за то же время выросли с 17,4% до 22,8% ВВП. Эту тенденцию пандемия COVID-19 не изменила: прирост финактивов населения с апреля 2020-го по апрель 2021 года составил 14,8 трлн рублей, а прирост долгов — 3,6 трлн рублей, не будет большим преувеличением говорить о «дополнительно отложенных» за пандемию домохозяйствами 11,2 трлн рублей.

Кроме того, в статистике ЦБ хорошо видны основные тренды с 2018 года — активное увлечение домохозяйств в России вложениями в иностранные акции и облигации при резком сокращении в конце 2020 года вложений в депозиты и в наличные деньги (как рубли, так и валюту): похоже, что быстрое распространение финансовой грамотности в крупных городах во время пандемии — не миф.

При всем увлечении иностранными акциями и облигациями (в I квартале 2021 года, напомним, они были выше, чем в российские) в нерезидентские инструменты в начале года «ушло» 697,3 млрд рублей (самые массовые вложения — в иностранные акции и паи инвестирующих в них фондов), в фининструменты резидентов — 256 млрд рублей (из депозитов «ушло» 827,6 млрд рублей). Но I квартал — не слишком показательный период, стандартно в других кварталах домохозяйства больше вкладывают в рублевые инструменты. И наконец, эти цифры стоит сопоставить с объемом депозитов физлиц: это 35,1 трлн рублей, треть всех сбережений.

Структура вложений домохозяйств довольно консервативна и мало отличается от ситуации 2018 года: она похожа на практику Греции и чуть меньше — Польши и Словакии, радикально отличаясь, например, от Турции и Венгрии. Статистический «уход из депозитов» в 2020 году из-за падения доходности в длинном измерении все равно привел к росту объема вкладов населения.