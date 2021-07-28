Совокупные активы НПФ «Открытие» по итогам первого полугодия 2021 года достигли 612 млрд рублей, совокупная прибыль превысила 10 млрд рублей. Такие данные промежуточной финансовой отчетности представлены в релизе фонда.



Общее количество клиентов фонда (застрахованных лиц и участников) на 30 июня текущего года составляет 7,5 млн человек, общее число пенсионеров — 179,5 тыс. человек. Объем пенсионных накоплений — 536,3 млрд рублей, объем пенсионных резервов — 67,7 млрд.

«Итоги первого полугодия наглядно демонстрируют плавный рост по основным показателям деятельности фонда. Доходность пенсионных накоплений находится на уровне 4,4% годовых, что отражает эффективность выбранной стратегии управления портфелем в текущих условиях на финансовом рынке. В этом году с учетом умеренно негативной рыночной конъюнктуры мы придерживаемся консервативной инвестиционной стратегии, предполагающей достаточно жесткие параметры риск-аппетита, призванные обеспечить соблюдение интересов клиентов вне зависимости от дальнейшего развития ситуации на рынке. Особое внимание мы продолжаем уделять совершенствованию бизнес-процессов клиентского сервиса, на сегодняшний день практически любую услугу клиент нашего фонда может получить онлайн, что крайне важно с учетом эпидемиологической ситуации в стране», — прокомментировал генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

В числе прочего отмечается, что общий объем пенсионных выплат фонда на 30 июня 2021 года составил 4,6 млрд рублей, из них 1,6 млрд — по обязательному пенсионному страхованию и 3 млрд — по негосударственному пенсионному обеспечению (без учета выплат выкупных сумм и выплат правопреемникам и наследникам).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

