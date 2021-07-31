Альфа-Банк начал выдавать кредиты на исполнение контракта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Продукт актуален для исполнителей государственных и коммерческих контрактов. Это компании, занимающиеся строительством, благоустройством, капитальным ремонтом домов и др. Как поясняют в банке, часто им требуется вкладывать в проект собственные средства, а оплата приходит по завершении контракта.



Кредит Альфа-Банка позволяет получить деньги без отвлечения оборотных средств. Максимальная сумма составляет 10 млн рублей, но не более 60% стоимости контракта. Ставка по кредиту — от 12% годовых. График погашения соответствует графику поступления средств по контракту.

Кредит доступен как действующим, так и новым клиентам Альфа-Банка. Подать заявку и загрузить документы можно онлайн на площадке Альфа-Банка для участников госзакупок. Банк принимает решение по упрощенной процедуре за один день. Далее компании нужно открыть счет в Альфа-Банке и перевести на него выручку по финансируемому контракту.

В финучреждении напоминают, что в Альфа-Банке собраны все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут дистанционно открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

