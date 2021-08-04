Ряд банков тестируют новый сервис в Системе быстрых платежей — привязку счета. Услуга, в частности, позволит проводить в рамках СБП автоплатежи, следует из комментариев банков — участников пилотного проекта.

Так, о запуске в пилотную эксплуатацию сервиса привязки счета в СБП сообщил СКБ-Банк. «Это позволит физическим лицам — клиентам СКБ-Банка проводить автоматические платежи с заданной периодичностью, например оплачивать услуги онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, онлайн-библиотек, делать перечисления в благотворительные фонды через СБП», — пояснили в кредитной организации.

«Оплата будет проходить фактически в фоновом режиме, что очень комфортно. Мы уже привыкли «привязывать» банковские карты к приложениям, скоро так же привычно будем делать это со своими счетами, давая согласие на списание оплаты полученных услуг или купленных товаров. Но самое главное — то, что можно не только давать согласие на использование для оплаты своего счета через СБП, но и контролировать все выданные согласия, которые можно в любой момент отозвать», — комментирует директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов.

В банке отмечают, что с помощью нового сервиса покупатель сможет самостоятельно обозначить параметры для автоматической оплаты услуг, в частности задать нужную сумму, дату и регулярность списания средств через СБП. Подписки будет видно в специальном меню мобильного приложения банка. После полномасштабного запуска сервиса пользователи смогут полностью контролировать свои платежи или отказаться от них по мере необходимости. Оформление автоплатежа без согласия будет невозможно.

О пилотном запуске опции автосписания денежных средств со счетов клиентов с помощью СБП сообщил и ДелоБанк — онлайн-банк для предпринимателей, работающий на базе СКБ-Банка. «Клиенты ДелоБанка одними из первых на рынке смогут получать автоматическую оплату с регулярными платежами от клиентов — физических лиц через СБП», — говорится в релизе.

Новый сервис смогут использовать интернет-магазины, которые продают товары с регулярной оплатой или предоставляют рассрочку. «Покупателю не придется каждый раз создавать новый платеж и подтверждать его в мобильном банке. Продавец сможет при наличии у клиента привязанного счета самостоятельно инициировать в банк покупателя оплату услуги или товара», — поясняют в ДелоБанке.

Компании самостоятельно смогут встроить в собственную экосистему новый сервис и предоставлять его клиенту в личном кабинете. Покупатель верифицирует в приложении своего банка — участника СБП привязку счета и подтверждает свое согласие на проведение регулярных операций. Деньги со счета покупателя мгновенно поступают на расчетный счет компании.

«Тинькофф» также оказался в числе первых российских банков, подключивших сервис «Привязка счета», который позволяет клиентам в один клик оплачивать товары и услуги в Интернете напрямую со своего банковского счета через СБП.

Как подчеркивают в банке, «сервис «Привязка счета» удобен тем, что покупателям не нужно каждый раз вводить реквизиты карты, СМС-коды подтверждения и пароли. Достаточно один раз привязать свой банковский счет к нужному интернет-магазину или онлайн-сервису, и дальше покупки в этой торговой точке можно будет совершать по одному клику, сумма будет автоматически списываться со счета клиента в «Тинькофф».

Привязать свой банковский счет для оплаты в нужном онлайн-магазине можно на сайте или в мобильном приложении этой торговой точки. Тинькофф Банк рекомендует своим клиентам оплачивать с помощью сервиса «Привязка счета», например, подписки в стриминговых сервисах, товары и услуги в сервисах такси, каршеринга, доставки продуктов (в том числе в тех, где конечная стоимость покупки может измениться в процессе выполнения заказа).

«Управлять привязкой своего банковского счета к различным онлайн-сервисам можно в мобильном приложении «Тинькофф». Здесь можно отписаться от неактуальных сервисов, а также следить за историей покупок и списаний. Сейчас сервис «Привязка счета» работает в тестовом режиме, в ближайшем будущем он станет доступен всем клиентам «Тинькофф», — уточняется в сообщении.

Подключиться к сервису «Привязка счета» могут также и торговые точки — клиенты «Тинькофф Кассы». «Сервис позволит онлайн-магазинам повысить продажи: их покупатели смогут делать покупки в один клик, без кодов и паролей. В личном кабинете клиенты «Тинькофф Кассы» смогут следить за продажами через сервис «Привязка счета», а также при необходимости быстро совершать возвраты покупателям. Подключить сервис «Привязка счета» можно, оставив заявку на сайте «Тинькофф Кассы», — указано в релизе.

На днях и банк «Русский Стандарт» объявил, что участвует в пилотном проекте по разработке в рамках СБП сервиса привязки счета и реализовал этот функционал для своих клиентов-юрлиц. Для клиентов-физлиц возможность использовать этот сервис появится позже, после полномасштабного запуска сервиса, уточнили в «Русском Стандарте».

Банк «Русский Стандарт» реализовал для юрлиц сервис привязки счета в СБП Банк «Русский Стандарт» участвует в пилотном проекте по разработке нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей — привязки счета и реализовал этот функционал для своих клиентов-юрлиц. Для клиентов-физлиц возможность использовать этот сервис будет предоставлена позже, после полномасштабного запуска сервиса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В свою очередь в ВТБ сообщили о планах осуществить разработку и тестирование нового сервиса до конца 2021 года.

«ВТБ принимает участие в деятельности рабочей группы по реализации сервиса подписок в СБП С2В. В группу входят представители Банка России, НСПК и пилотных банков. Мы планируем закончить разработку и тестирование нового сервиса до конца 2021 года», — говорится в комментарии, поступившем в Банки.ру.

«Сервис позволит торговым точкам предложить своим покупателям безопасное централизованное решение для оформления подписок и увеличить товарный оборот, а для банков это возможность дополнить функционал своих мобильных приложений новыми сервисами, расширить клиентскую базу и увеличить трансакционную активность за счет реализации наиболее удобного клиентского опыта», — отметили в ВТБ.



По информации газеты «Известия» , подготовкой к реализации сервиса занимается также Банк ДОМ.РФ, планируя запустить его к концу года. Новикомбанк планирует внедрять сервис, когда он выйдет на промышленные рельсы. В Московском Кредитном Банке и Уральском Банке Реконструкции и Развития изучают технологию. Интереса к функционалу со стороны клиентов ожидают также в Промсвязьбанке.

Ася ШАЛИМОВА