Заемщики с займом, который превышает их доход, чаще всего имеют неофициальные источники заработка, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«Мы анализируем эту ситуацию и видим несколько объяснений такому, на первый взгляд, парадоксу. Во-первых, иногда банки для эффективности своих кредитных процессов, чтобы не мучить клиента лишними справками и требованиями, используют в качестве данных о доходе, например, средний доход по региону. Но может быть ситуация, когда фактический доход заемщика выше, чем средний по региону. В этом случае расчетный ПДН окажется выше 100%, хотя если бы банк собрал полную информацию о доходе клиента, ПДН был бы нормальный», — объяснила эксперт.

Также это может быть связано с неофициальными доходами заемщика, добавила Данилова. «Во-вторых, распространенная причина высокого ПДН — неофициальные доходы заемщиков, которые не включаются в расчет регуляторного ПДН, но банки принимают их во внимание, оценивая платежеспособность клиента. Например, материальная поддержка со стороны близких родственников, доходы за сдачу квартиры, доходы нянь, которые официально не оформляются, и так далее», — сказала она.

По словам директора департамента финстабильности Банка России, это косвенно подтверждается и тем, что самая большая доля заемщиков с высоким ПДН в низкодоходных категориях. «Скажем, для людей, чей официальный доход составляет до 12 тысяч рублей, 52% выдач приходится на ПДН выше 100%. Банки как раз объясняют это тем, что у этих людей есть дополнительные источники дохода. Чем больше доход, тем меньше доля высоких ПДН. При официальных доходах свыше 125 тысяч рублей выдач с ПДН выше 100% меньше 6%», — заключила Данилова.