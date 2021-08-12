



Темп роста цен на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%, что свидетельствует о признаках перегрева на рынке недвижимости, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«Мы учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%», — сказала она.

По словам Даниловой, это негативно влияет на доступность покупки жилья, так как возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным, считает эксперт.

«Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018—2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5—2%», — отметила директор департамента финстабильности, добавив, что отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».

Данилова уточнила, что сейчас регулятор принимает меры, чтобы надувшийся «пузырь» не лопнул. «В случае несбалансированного роста кредитования это само по себе может привести к последующей резкой остановке кредитования, неплатежеспособности заемщиков и резкому падению цен на жилье. Наши меры предотвращают накопление таких рисков», — заключила она.