Темп роста цен на первичном рынке жилья во II квартале в годовом выражении составил 20,6%, что свидетельствует о признаках перегрева на рынке недвижимости, сообщила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова.
«Мы учитываем динамику цен на рынке недвижимости. И здесь появляются признаки перегрева: темп роста на первичном рынке жилья во втором квартале в годовом выражении составил 20,6%. В Москве этот показатель еще выше — 24%, в Санкт-Петербурге — 26%», — сказала она.
По словам Даниловой, это негативно влияет на доступность покупки жилья, так как возможность накопить у граждан снижается, и люди вынуждены брать ипотеку на большую сумму, что, в свою очередь, увеличивает риски. И охлаждение ценовой динамики было бы полезным, считает эксперт.
Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках
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|от 5.99%
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Лиц.№ 354
|от 7.4%
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|от 4.29%
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Лиц.№ 3251
|от 6.05%
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Лиц.№ 1326
|от 3.5%
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Лиц.№ 2272
«Но в целом важно подчеркнуть, что качество ипотеки пока достаточно хорошее. Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет всего 0,94%. Это существенно лучше, чем даже в 2018—2019 годах, когда этот показатель составлял 1,5—2%», — отметила директор департамента финстабильности, добавив, что отчасти это связано с высокими темпами роста рынка: портфель выданных кредитов пока не успел «испортиться».
Данилова уточнила, что сейчас регулятор принимает меры, чтобы надувшийся «пузырь» не лопнул. «В случае несбалансированного роста кредитования это само по себе может привести к последующей резкой остановке кредитования, неплатежеспособности заемщиков и резкому падению цен на жилье. Наши меры предотвращают накопление таких рисков», — заключила она.
Средний размер выданных ипотечных кредитов в июле составил 3,11 млн рублей. По сравнению с предыдущим рекордным месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 4,2% (в июне — 3,24 млн). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В бюро отмечают, что снижение данного показателя произошло впервые с ноября 2020 года.