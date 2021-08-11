Средний размер выданных ипотечных кредитов в июле составил 3,11 млн рублей. По сравнению с предыдущим рекордным месяцем средний чек ипотечного кредита снизился на 4,2% (в июне — 3,24 млн). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В бюро отмечают, что снижение данного показателя произошло впервые с ноября 2020 года.

Вместе с тем с начала года показатель увеличился на 10,9% (в январе — 2,8 млн рублей), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 20% (в июле 2020-го — 2,59 млн рублей). Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по ипотеке составило 711 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), практически не изменившись за год.

При этом в июле 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,94 млн рублей), Московской области (5,12 млн), Санкт-Петербурге (4,61 млн), а также в Хабаровском (3,72 млн) и Приморском (3,7 млн) краях.

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров ипотечного кредитования), то по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель в июне снизился в Саратовской (минус 15,9%), Челябинской (минус 14,2%), Нижегородской (минус 13,7%) и Кемеровской (минус 12,2%) областях, а также в Республике Татарстан (минус 10,7%). В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, вырос, в том числе в Удмуртской Республике (+20,7%), а также в Оренбургской (+11,5%), Иркутской (+4%) и Воронежской (+3,7%) областях. В Москве данный показатель снизился на 2,3%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 2,6%.

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Более года средний чек ипотечного кредита рос почти постоянно, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, после некоторого снижения весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к допандемийному уровню, но и превысил его.



«При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. Однако в июле данный показатель несколько снизился впервые с ноября прошлого года. К лету рынок уже отыграл эффект снижения ставок, который сопровождался привлечением значительного количества заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (700 и более баллов при максимальных 850 баллах). Таким образом, в условиях коррекции программы льготной ипотеки и роста стоимости кредитов качество заявок на ипотеку стало ухудшаться, а размер кредитов на покупку жилья — снижаться. При этом говорить, что это долгосрочная тенденция, пока рано», — комментирует эксперт.

