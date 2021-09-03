Оборот безналичных операций в сегменте малого и среднего бизнеса РФ в августе составил 58%. Об этом сообщается в исследовании IТ-компании «Эвотор» среди данных 800 тыс. смарт-терминалов за август 2020 и 2021 годов.

По данным аналитики, доля безналичного торгового оборота в малом бизнесе в августе составила 58%. Год назад этот показатель не достигал и 54%. 80% денег, потраченных клиентами в салонах красоты, — это оплаты по карте (78% год назад). Популярна безналичная оплата и у посетителей столовых. За год доля безналичного оборота в этом сегменте бизнеса выросла с 54% до 80% (плюс 48%). В кофейнях доля безналичного оборота достигла в августе 78% (74% год назад), в спортивных центрах — 76% (71% год назад), в стоматологиях — 76% (58% год назад).

«Темпы проникновения безналичных платежей в этом году несколько замедлились. В первый пандемийный год под влиянием изменения потребительского поведения экономика переживала бум цифровизации платежей: с августа 2019 года по август 2020 года доля безналичного торгового оборота выросла с 47% до 54%, то есть на 7 п. п. За прошедший год этот показатель вырос только на 4 п. п. В ближайшие годы доля безналичного оборота будет в основном расти за счет сегментов бизнеса и регионов, где пока проникновение цифровых платежей ниже среднего», — рассказали аналитики компании.

В кафе доля безналичного оборота выросла за год с 65% до 70%, в магазинах одежды — с 66% до 69%, магазинах обуви — с 60% до 67%. В супер- и мини-маркетах оплата картой в этом году «победила» наличные. За год доля безналичного торгового оборота в этой категории магазинов выросла с 43% до 56%.



В ряде сегментов наличные все еще являются более привычным способом оплаты, хотя и здесь доля безналичного оборота постепенно растет. По данным «Эвотора», доля безналичного оборота в турагентствах за год выросла с 42% до 44%, пекарнях — с 34% до 38%, алкомаркетах — с 29% до 34%. Один из самых низких этот показатель в сегменте ритуальных услуг: за год он вырос с 18% до 23%.

Аналитики «Эвотора» отмечают, что в Москве доля безналичного оборота за год сократилась с 64% до 61%. В Санкт-Петербурге этот показатель вырос с 60% до 65%.



Лидерство по востребованности оплаты картой удерживают северные регионы. В Ямало-Ненецком автономном округе доля безналичного оборота за год выросла с 73% до 78%, в Ханты-Мансийском АО — с 72% до 73%.

В Тюменской области доля безналичного торгового оборота за год выросла с 65% до 69%, Пермском крае — с 63% до 67%, Иркутской области — с 61% до 66%, Бурятии — с 56% до 66%, Карелии — с 58% до 64%, Самарской области — с 55% до 61%, Новосибирской области — с 55% до 61%, Башкирии — с 53% до 60%, Калининградской области — с 56% до 60%.

Оплата наличными по-прежнему более популярна, чем оплата картой, в 19 российских регионах. В Ростовской области доля безналичного оборота за год выросла с 36% до 42%, Ивановской области — с 38% до 43%, Рязанской области — с 36% до 46%, Адыгее — с 39% до 46%.

Некоторые регионы за прошедший год совершили настоящий прорыв во внедрении безналичных платежей. Так, в Северной Осетии доля безналичного оборота выросла за год с 16% до 29% (+84%), в Кабардино-Балкарии — с 22% до 40% (+82%), Туве — с 38% до 53% (+39%). Среди регионов с наиболее низкой долей безналичных платежей находится Дагестан, где этот показатель по-прежнему составляет всего 9% (8% год назад).