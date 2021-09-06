НПФ «Открытие» как актив, который может быть продан отдельно от банка «ФК Открытие», изучает целый ряд крупных игроков, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По словам двух собеседников, процедуру due diligence закончили группы «Регион» — «Россиум», СберБанк, ВТБ. В процессе исследования актива находится «Газфонд ПН», уточняют еще два источника. Также изучает возможность приобретения НПФ Россельхозбанк (РСХБ). В фонде «Открытие» отказались от комментариев. В ВТБ отрицают, что проводили due diligence. В СберБанке сказали, что «о любых сделках группа сообщает по факту их заключения».

Банк России может продать долю в «ФК Открытие» и на IPO, сообщал ранее регулятор. До 10 сентября заинтересованные инвесторы должны предоставить в ЦБ документы для оценки финансового положения интересантов, до 22 октября — предложение по возможному приобретению активов.

«ФК Открытие» через «дочку» профинансирует на десятки миллиардов рублей ОВК «ФК Открытие» через дочернюю факторинговую компанию профинансирует Объединенную вагонную компанию (ОВК) на десятки миллиардов рублей, пишет «Коммерсант» . Для рынка это значительная сумма в расчете на одного клиента, причем финансируются авансовые платежи, что является нестандартной практикой.

По словам одного из собеседников издания, десять крупнейших НПФ получили от ЦБ подробную презентацию НПФ «Открытие» и сейчас изучают именно ее. Он пояснил, что due diligence — это когда покупатель заходит в актив и оценивает там все самостоятельно, обычно это уже более продвинутая часть сделки. Как отметили собеседники, между ЦБ и руководством «ФК Открытие» есть разногласия по вопросу о продаже фонда. В ЦБ настаивают на возможности продажи его отдельно от группы, руководство группы лучшим вариантом видит именно IPO «ФК Открытие» с сохранением НПФ в ее периметре. Один из собеседников пояснил, что это «самый лакомый кусочек» бизнеса группы, поэтому «за ним выстроилась очередь».

По мнению гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, покупателем может быть предложена премия к рынку в размере 1—2 п. п. Это последний продающийся крупнейший фонд, сделка может кардинально изменить расстановку на пенсионном рынке и вывести покупателя в лидеры на нем. Таким образом, диапазон цены может составить 60—75 млрд рублей, считает эксперт.