Чаще всего наиболее серьезные аварии провоцируют молодые мужчины на подержанных машинах. По информации ГИБДД, типичный нарушитель ПДД на дорогах России — мужчина в возрасте от 26 до 35 лет со стажем вождения более десяти лет и, как правило, средним специальным образованием и работой. За рулем он находится не более одного часа в день. Портрет типичного нарушителя на автодороге составили эксперты страховой компании «Согласие».



Как правило, отмечается в исследовании, самый дорогой полис — для мужчин и женщин 18—25 лет, а самый дешевый — для водителей старше 55 лет. По статистике «Согласия», в ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30—40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего.

Наименьший урон другим авто в ДТП (на 19% ниже среднего) наносят женщины 40—50 лет, у представительниц прекрасного пола 30—40 лет — на 15% меньше, 18—30 лет — на 5%. В целом, замечают страховщики, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения. Только у мужчин 40—50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий — выше. Так, мужчины 18—30 лет наносят ущерб на 7% больше, старше 50 — на 2%.

Стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя определяется индивидуально и зависит главным образом от качества вождения. Основные факторы, которые используются при расчете тарифа по ОСАГО, — возраст, стаж, страховая история водителя, модель, год выпуска его транспортного средства, территория эксплуатации, цель использования машины (личная, такси, коммерческая) и другие. Для ряда водителей точечно — при наличии в компании соответствующей информации — учитываются грубые нарушения ПДД (вождение транспортного средства в нетрезвом виде, превышение скоростного режима более 60 км/час, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора).