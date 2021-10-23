Райффайзенбанк повысил максимальную ставку по вкладу «Фиксированный» при размещении денег на срок от полутора до двух лет, теперь она составляет 6,35% с учетом капитализации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 40 млн. Пополнение и снятие не предусмотрено. Проценты начисляются ежемесячно на текущий счет или добавляются к сумме вклада.

По желанию клиента вклад может быть пролонгирован на тот же срок по процентной ставке, действующей на момент пролонгации. Количество пролонгаций неограниченно.

Открыть вклад «Фиксированный» можно онлайн или в любом отделении Райффайзенбанка.