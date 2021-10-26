Банк ДОМ.РФ снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов до 7,5%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальное снижение — до 0,7 процентного пункта, при этом сумма кредита может составлять до 90% стоимости передаваемой в залог недвижимости.

В банке сообщили, что одновременно упростили процедуру оформления рефинансирования, в частности для подачи заявки больше не требуется предоставлять бумажные справки о доходе и трудовой деятельности.

Кроме того, для семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, доступно перекредитование по программе «Семейная ипотека» с льготной ставкой от 4,1%.

Оформить кредит на рефинансирование ипотеки в Банке ДОМ.РФ по ставке от 7,5% могут действующие зарплатные клиенты банка, а также сотрудники медицинской или научной сферы. Для остальных категорий заемщиков доступна ставка от 7,7%. Новые условия действуют при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда России, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента.

Также увеличен до 0,5 п. п. размер скидки за большую сумму кредита. В регионах минимальный чек для предоставления скидки снижен до 3 млн рублей, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге он составляет 6 млн рублей.

Рефинансирование также доступно собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Для них максимальная сумма кредита составляет до 90% стоимости объекта недвижимости.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, более 80% решений принимаются в течение одной минуты. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», а также 1% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.