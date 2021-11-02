Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции.

По данным исследования, в сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021 года. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции. Весной этого года в «Лаборатории Касперского» уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.

«На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам», — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он отметил, что злоумышленники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственные Ф. И. О. и «номер жетона» — подставное удостоверение сотрудника полиции.

В «Лаборатории Касперского» привели пример работы этой схемы обмана: мошенники пытаются убедить человека, что некто подделал его документы или же получил доверенность и ксерокопию паспорта, а теперь пытается снять по этим документам все деньги со счета в банке. Обычно преступники пытаются сначала выяснить, не знаком ли человек с неким гражданином, не давал ли ему свой паспорт, а также попросят вспомнить, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные. Затем вынуждают человека назвать конфиденциальную информацию и код из СМС с подтверждением перевода денег на счет злоумышленника или самостоятельно перечислить их на якобы безопасный счет.

В Центробанке заявили, что проводят активную работу по противодействию телефонному мошенничеству. В первом полугодии 2021 года Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В 2020-м их было 26,4 тыс. — на 86% больше, чем в 2019 году.