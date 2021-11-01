Телефонные мошенники, которые в разговоре с жертвой представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка, стали все чаще присылать на телефон жертвам поддельные документы для подтверждения своих «полномочий», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные в нескольких компаниях, занимающихся информационной безопасностью.

По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, в первом полугодии фиксировались единичные случаи, а во втором — их уже десятки: это значит, что в реальности счет может идти на тысячи. Пока, по его мнению, от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но перспектива роста высокая.

Общее число мошеннических звонков с использованием «звонка от МВД» не изменилось, изменилось соотношение между звонками без поддельных документов и с ними — последних действительно становится все больше, уточнил руководитель центра мониторинга и реагирования Group-IB Александр Калинин.

Использование поддельных фотографий повышает доверие жертвы и заставляет переводить мошенникам большие суммы. Так, обычно злоумышленники, представляющиеся по телефону сотрудниками правоохранительных органов, говорят, что в отношении жертвы «осуществляются противоправные действия или оформляется мошеннический кредит» и в ее «интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет», пояснил Музалевский, добавив, что сейчас все чаще добавляется элемент «верификации» звонящего.

Банк России в курсе этой схемы мошенничества, сообщил представитель регулятора, не уточнив, зафиксировали ли в ЦБ рост количества случаев с использованием фото поддельных документов; он также напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения.