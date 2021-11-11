Чистая прибыль группы Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2021 года составила 14,1 млрд рублей против 9,9 млрд за аналогичный период 2020-го. Такие данные отчетности по МСФО представила кредитная организация.

Чистый процентный доход по результатам трех кварталов 2021 года составил 70,7 млрд рублей, что на 22,5% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Чистый комиссионный доход вырос на 45% до 22,4 млрд.

Активы группы за девять месяцев увеличились на 1,7% и на конец сентября составили 3,886 трлн рублей.

Кредитный портфель группы по сравнению с концом 2020 года вырос на 2,8% до 3,055 трлн рублей до вычета резервов, в том числе корпоративный (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) — на 1,1% до 2,433 трлн, розничный — на 10,4% до 621,9 млрд рублей.

Объем депозитов и остатков средств на счетах клиентов по сравнению с концом 2020 года вырос на 4,9% и составил 3,001 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 2,6% до 1,56 трлн, физических лиц — на 7,4% до 1,441 трлн. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 82,5%.



Собственный капитал группы по МСФО на 30 сентября составил 247,7 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев на 5,5%. Рост связан с докапитализацией банка в III квартале 2021 года на сумму 10 млрд рублей, поясняется в релизе. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 октября 2021 года составил 14,96%.