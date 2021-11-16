Президент Crocus Group Араз Агаларов считает бессмысленной практику сдерживания цен на продукты. Об этом миллиардер заявил в интервью РБК .

«Я считаю это бессмысленным. В продовольствии очень большая конкуренция, мы все конкурируем между собой: «Глобус», «Ашан», «Твой дом» (последний входит в Crocus Group. — Прим. РБК), поэтому не может быть никакого картельного сговора», — сказал он.

По его словам, у группы есть разряд товаров из порядка 200–300 наименований, где наценка составляет 10%. «Что там можно поднять? Если сахар стоил у поставщиков 20 рублей, мы его продавали по 22 рубля. Если входная цена становится 40 рублей, мы его продаем по 44 рубля. Думаю, производители тоже не просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать цены», — заявил Агаларов.

Власти подготовят меры по сдерживанию цен на сахар и растительное масло Вице-премьер Виктория Абрамченко просит чиновников подготовить для правительства предложения для недопущения роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Поручение, с текстом которого ознакомились в РБК , было направлено 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

Относительно роста цен глава Crocus Group отметил, что это происходит из-за повышения стоимости удобрений, топлива и увеличения других транспортных издержек, а также затрат на зарплаты. «Если в торговой сети повышаются цены, это не чья-то воля — рынок так сложился», — добавил он.

Агаларов убежден, что в России в целом потребительский спрос очень маленький. По его словам, например, в США пособие по безработице составляет 2,8 тыс. долларов в месяц, и «в какой магазине ни зайдешь, там полно людей». «Даже в брендовых магазинах товар кончился. У нас другая крайность: средняя зарплата и пенсии очень низкие. Все это в сумме создает достаточно проблемную ситуацию в торговле — у арендаторов в торговых центрах и далее по цепочке», — пояснил бизнесмен.



По его мнению, если увеличить социальную поддержку населения, то увеличится товарооборот и поступления в бюджет, а также пойдет рост экономики.