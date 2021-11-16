Замминистр экономического развития Татьяна Илюшникова направила письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности — это позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит правительство; стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки, пишут «Ведомости» .

После внесения изменений в Налоговый кодекс в 2020 году перевести деньги на благотворительность стало дешевле, чем передать товары, действующие нормы закона не устраняют убытки для компаний из-за необходимости уплачивать НДС, поэтому, например, утилизация продукции с истекающим сроком годности может быть более выгодной для бизнеса, чем благотворительная помощь, отмечает Илюшникова в письме.

Минфин против таких изменений — предоставление налогоплательщикам такой льготы, «по существу, будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции, из федерального бюджета на сумму НДС, следует из письма замминистра финансов Павла Кадочникова в Минэкономразвития от 27 июля 2021 года.

По словам крупнейших ретейлеров, сейчас налоговое законодательство не дает возможности реализовывать благотворительную помощь в виде продукции так масштабно, как хотелось бы, из-за этого бизнесу бывает выгоднее с финансовой точки зрения утилизировать или отправлять на свалку вполне пригодную для использования продукцию, которая не была реализована, что, конечно, нецелесообразно при существующих экологических проблемах и социальном расслоении; данная инициатива послужит неким толчком для выработки процессов и развития инфраструктуры продуктовой благотворительности.

По мнению экспертов, предложенные меры позволят передающей компании сократить издержки на сумму НДС от стоимости товаров: такие компании смогут потратить 100 вместо 120 при передаче социально значимых товаров некоммерческим организациям, что может стать дополнительным стимулом для развития благотворительности; также если удастся освободить бизнес от НДС, размер помощи в виде товаров может увеличиться до 1,2 млн т.