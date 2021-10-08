Российский бизнес в 2021 году получил налоговые преференции в размере 3,6 млрд рублей за пожертвования некоммерческим организациям, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В МЭР пояснили, что возможность получать налоговые преференции у бизнеса, который отчисляет пожертвования НКО, появилась в 2020 году. С тех пор наблюдается рост числа компаний, которые указывают расходы на благотворительность в налоговой декларации и получают льготу по налогу на прибыли.

«В 2020 году 36 компаний безвозмездно передали некоммерческим организациям более 10 миллиардов рублей, сумма льготы по налогу на прибыль для них составила более 2 миллиардов рублей. При этом за первое полугодие 2021 года уже 53 компании заявили о расходах на благотворительность в размере 8 миллиардов рублей и получили льготу в объеме 1,6 миллиарда рублей», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, компании тратят на благотворительность больше средств, чем заявлено на сегодня, потому что пока еще не все знают о возможности по списанию налогов. Для этого Минэкономразвития планирует максимально широко информировать предпринимателей через центры «Мой бизнес» и институциональные площадки по поддержке бизнеса.

В МЭР напомнили, что в середине 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны поправки в Налоговый кодекс, которые позволили бизнесу при налогообложении прибыли учитывать пожертвования некоммерческим организациям. Эти организации внесены в специальные реестры, созданные Минэкономразвития. В настоящий момент в реестрах числится более 43 тыс. организаций.