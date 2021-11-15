Вице-премьер Виктория Абрамченко просит чиновников подготовить для правительства предложения для недопущения роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. Поручение, с текстом которого ознакомились в РБК , было направлено 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

Представитель Абрамченко подтвердила факт поручения; в пресс-службе ФАС и Минэкономразвития сообщили, что поручение им поступило. В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем поручения выступает Минсельхоз.

Представить прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и предложения по их сдерживанию вице-премьер просит «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», указано в документе.

В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, сообщала в ноябре Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). На протяжении трех месяцев индекс продовольственных цен ФАО рос и в октябре 2021 года достиг максимального с июня 2011-го уровня — 133,2 пункта (на 31,8 пункта выше, чем в октябре 2020-го). Этому способствовал в первую очередь продолжающийся рост мировых цен на растительные масла и зерновые, отметила организация.

Мировые цены на пальмовое масло увеличивались четыре месяца подряд, и в октябре этот рост продолжился, констатирует ФАО. Пальмовое масло дорожает на фоне опасений низкого производства в Малайзии, где не хватает работников-мигрантов. Высокие мировые цены сохраняются и на рапсовое масло из-за дефицита предложения и высокого спроса.

Мировые цены на сахар, по информации ФАО, в октябре 2021-го впервые после шестимесячного роста немного снизились по сравнению с сентябрем, но были более чем на 40% выше уровня октября 2020 года. Высокие цены на сахар сохраняются на фоне опасений сокращения производства в Бразилии, крупнейшем производителе и экспортере сахара. В начале ноября агентство Bloomberg писало, что к резкому росту цен на сахар привел энергетический кризис: ведущие мировые экспортеры стали активнее перерабатывать сахарный тростник в биотопливо (этанол).

Российские чиновники следят за ценами на сахар и подсолнечное масло, после того как в декабре 2020 года на резкое подорожание этих продуктов обратил внимание Владимир Путин. Чтобы стабилизировать ситуацию, производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг договорились зафиксировать цены и заключили соответствующие соглашения: цена сахара не должна была превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 рублей за литр в опте и не дороже 110 рублей в рознице. Регулирование цен на сахар действовало до 1 июня, сроки действия соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября.

В октябре 2021 года килограмм сахара стоил в рознице, по подсчетам Росстата, в среднем 52,8 рубля, что почти на 10% больше, чем в том же месяце 2020-го. Литр подсолнечного масла подорожал за год на 17%, до 123,6 рубля.

В Минсельхозе РБК сообщили, что в текущем году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника и собранный урожай «позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах». Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.



Представитель МЭР уточнил РБК, что на прогнозном горизонте восьми недель риски роста мировых цен на сахар снизились на фоне ожидания хорошего урожая в Таиланде и Бразилии, а внутренние цены будет сдерживать продление до конца 2021 года тарифной квоты на ввоз в Россию белого сахара. Подсолнечник и подсолнечное масло в ближайшие два месяца во всем мире могут подорожать, но влияние мировых цен на внутренние ослабит ожидаемое увеличение производства подсолнечного масла в России в условиях действующей экспортной пошлины.