В новой версии «ВТБ Онлайн» появились сервисы для дома. Об этом сообщили в ВТБ, пояснив, что пользователи смогут заказать дизайн интерьера, предчистовую отделку или ремонт квартиры под ключ.

Новый блок «Сервисы для дома» размещен в разделе «Услуги». В него входят «Экспресс-проект» и «Авторский проект» по дизайну, «Предчистовая отделка» и «Ремонт под ключ». Изучив список предложений, можно оставить заявку и посмотреть примеры проектов по дизайну. У клиентов есть возможность придумать планировку квартиры с дизайнером и вместе с профессиональными специалистами реализовать необходимые решения по ремонту. Сервисы для дома предлагаются экосистемой недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ).

«На поиск профессиональных исполнителей для ремонта или дизайна уходит много времени и сил, но наши пользователи смогут найти специалистов, которые уже зарекомендовали себя на рынке», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«Дополнительно при заказе дизайн-проекта через «ВТБ Онлайн» мы предлагаем до конца года скидку до 15% от полной стоимости», — добавляет генеральный директор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка, в рамках которого запущено 30 новых онлайн-сервисов, в том числе:

оплата по QR-коду (для перевода нужно отсканировать код или перейти по ссылке из мессенджера);

мгновенные переводы клиентам ВТБ через Bluetooth и AirDrop;

обновление устаревших паспортных данных онлайн через портал «Госуслуги»;

пополнение и отслеживание баланса транспондера «Автодор» без комиссии;

сервис переводов в любой банк по ссылке (достаточно отправить ссылку, а получатель сам выберет карту для зачисления);

оформление билетов на мероприятия на стадионе «ВТБ Арена» и другие новые сервисы от партнеров.

До конца года пользователям «ВТБ Онлайн» станет доступна услуга, которую в банке назвали «самоблокировка личного кабинета». «Если у клиента возникнут сомнения в безопасности его денег, он сможет самостоятельно заблокировать доступ в «ВТБ Онлайн». Достаточно перейти в профиль пользователя и выбрать «Заблокировать учетную запись», — поясняют в ВТБ.



Также сообщается, что «ВТБ Онлайн» стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ.