Банк ВТБ запустил в новой версии своего мобильного приложения функцию «Радар ВТБ», которая позволяет найти других клиентов банка, находящихся поблизости, и быстро отправить им денежный перевод. Сервис работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop, уточняется в сообщении банка.

Чтобы сделать перевод, в разделе «Платежи» приложения «ВТБ Онлайн» достаточно выбрать опцию «Радар ВТБ». Включив ее, пользователь увидит на экране своего устройства клиентов банка, которые находятся рядом, если на их устройствах также включена эта функция и Bluetooth. Отправителю средств останется найти получателя, используя функцию Bluetooth и AirDrop, указать сумму перевода и его адресата.

Как поясняет старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, этот способ отправки денег удобно использовать, например, тем, кто находится рядом в кафе или в большой компании. По его словам, технология «Радар ВТБ» «позволит перекидывать средства так же просто, как фото или видео». Также он заверил, что «безопасность сервиса обеспечена в полном объеме с учетом всех мировых стандартов».

В обновленной версии «ВТБ Онлайн» также появилась услуга переводов по ссылке, с помощью которой отправить деньги можно клиенту любого банка, зная только номер телефона получателя. Достаточно отправить ссылку на перевод, а получатель сам выберет карту для зачисления.



В ВТБ подчеркивают, что в рамках проведенного им масштабного обновления мобильного приложения и интернет-банка сервис «ВТБ Онлайн» стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов.