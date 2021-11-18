«ВТБ Онлайн» внедрил опцию бесплатных денежных переводов по персональному QR-коду. Услугой может воспользоваться клиент любого российского банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. По оценке ВТБ, сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно сгенерировать QR-код в «ВТБ Онлайн». Это можно сделать двумя способами. В первом — выбрать в меню на иконке приложения «Показать QR». Во втором — перейти на карту или счет с главного экрана, нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «По QR-коду». После этого пользователь может поделиться QR-кодом как с клиентом ВТБ, так и с клиентами других российских банков. Комиссия за перевод не взимается.

«Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня. Мы не будем брать комиссию за такой перевод и рассчитываем, что только в следующем году им воспользуются более 50 тысяч пользователей», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.



Ранее «ВТБ Онлайн» внедрил опцию снятия наличных со счета или цифровой карты с помощью QR-кода в банкоматах. Для совершения операции клиенту достаточно только смартфона, с помощью которого с экрана банкомата сканируется код.