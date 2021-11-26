Рубль существенно ослаб по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,56 рубля, что на 88 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 85,52 рубля (плюс 1,77 рубля).

В ходе сессии было проведено 66,9 тыс. сделок с долларом на 3,65 млрд долларов и 9,5 тыс. сделок с евро на 504 млн евро.



Курсовые диапазоны с начала сессии составили 74,82—75,92 рубля за доллар и 84—85,56 рубля за евро.

«Курс рубля заметно снизился в связи с глобальным уходом инвесторов от рисков. Валюты развивающихся экономик и рисковые активы попали под продажи после ухудшения внешнего фона. В ЮАР был обнаружен новый штамм COVID-19, что осложнило оценку эпидемиологической ситуации в мире», — поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«В пятницу глобальные финансовые рынки оказались под давлением новостей о распространении нового штамма вируса. В частности, инвесторы опасаются усиления «антиковидных» ограничений и их негативного влияния на глобальную экономику. В итоге в распродаже на мировых площадках участвовали почти все ключевые активы, в том числе валюты EM и нефть», — комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«В начале следующей недели доллар может незначительно сбросить перегретость ввиду стабилизации панических настроений на финансовых рынках, — рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. — Заметное укрепление рубля на следующей неделе смотрится маловероятным (ввиду возможного продолжения коррекции на нефтяном рынке, а также продолжения выхода иностранных инвесторов из отечественных активов). Пристальное внимание на следующей неделе будет приковано к статистике по США и развитию ситуации вокруг нового штамма COVID-19. Инфляционные опасения растут, способствуя перетоку капиталов в активы развитых стран. Отметим и важность развития ситуации на рынке нефти, который выглядит весьма уязвимым. По итогам недели ориентируемся на выход пары доллар/рубль в диапазон 76—77 рублей. В рамках недели возможна определенная поддержка рублю из-за складывающейся технической картины, однако она скорее будет носить локальный характер».

