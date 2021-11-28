Клиенты Новикомбанка смогут приобрести жилье в ипотеку в строящемся жилом квартале от группы «Эталон» Shagal. Работникам организаций, входящих в «Ростех», застройщик предоставляет специальные условия на покупку недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты Новикомбанка могут приобрести здесь квартиры, воспользовавшись программами банка «Первичный рынок» и «Семейная ипотека». По условиям кредитования, минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок кредитования составляет от 36 до 360 месяцев», — говорится в релизе.

Как уточнили в финучреждении, ипотечная программа «Первичный рынок» Новикомбанка ориентирована на сотрудников компаний-партнеров и держателей зарплатных карт банка. Минимальная ставка — от 6,1% годовых.

Программа «Семейная ипотека» доступна для семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья в аккредитованных банком проектах группы «Эталон» по ставке от 5% годовых.