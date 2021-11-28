Альфа-Банк предлагает «Самые выгодные недели» для клиентов малого бизнеса. Для участия нужно открыть счет до 12 декабря с тарифом «Лучший старт», «Удачный выбор» или «ВЭД+», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сразу после открытия счета банк подключает бонусы: полгода бесплатного обслуживания; полгода бесплатной подписки на переводы юридическим лицам; депозиты от трех месяцев по повышенной ставке 6,6%; удвоенный кэшбэк до конца года», — говорится в релизе.

Кроме того, через интернет-банк можно самостоятельно подключить разные бонусы — например, бесплатную премиальную бизнес-карту.