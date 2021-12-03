Расценки на рынке труда будет определять спрос, а он к концу года вполне отражает картину, которую мы сможем наблюдать в I—II кварталах 2022 года, рассказала «Российской газете» генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

По ее словам, бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) будут опять нарасхват. Так, в Минцифре докладывают о нехватке специалистов в отрасли от 500 тыс. до 1 млн человек. В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит еще примерно 2 млн специалистов. «А там, где есть спрос, растут и гонорары», — отметила Ускова.

Также из-за нехватки трудовых мигрантов, умноженной на возросшую популярность удаленного потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров, водителей — в среднем также на 25%, подчеркнула эксперт, добавив, что в целом рынку не хватает линейного персонала и рабочих специальностей, в том числе в отраслях, где традиционно было занято много мигрантов — ЖКХ, сфера услуг, ретейл.

«С большой вероятностью тренд этот сохранится и в 2022 году. Поэтому зарплаты понемногу продолжат рост, однако уже не такими темпами, как это было в прошлом году», — сказала Ускова.

Кроме того, в 2022 году продолжится рост платформенной занятости. Крупные маркетплейсы-агрегаторы становятся все популярнее на фоне уберизации экономики, поэтому компании активно привлекают кадры (курьеров, таксистов, мастеров по ремонту, строителей и так далее) для разовых работ без оформления в штат. Отношения оформляются, как правило, через договоры с самозанятыми. Отсюда и взрывной рост за прошедший год числа самозанятых с 1,4 млн до 3,3 млн человек, объяснила генеральный директор платформы «Рокет Ворк».

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в России в сентябре 2021 года составила 54 687 рублей. По сравнению с январем она прибавила 5 171 рубль, а к концу года может подрасти до 56 тыс. рублей, прогнозирует Минэкономразвития РФ.