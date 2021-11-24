Средние заработные платы в РФ растут на фоне снижения безработицы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«Заработная плата будет расти и дальше, потому что уровень безработицы низкий — 4,3%, рынок труда восстановился, миграции нет. Из позитива мы видим, что у нас опережающим порядком заработные платы растут, например, в строительстве, сельском хозяйстве, где было много мигрантов. Сейчас их меньше, и, соответственно, там поднимают зарплаты российским гражданам. Мне кажется, это позитивные моменты», — сказал Решетников.

Министр добавил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 тыс. рублей. «Мы, конечно, когда в сентябре 2020 года прогнозировали зарплату, закладывали уровень инфляции на тот момент 3,6%. Предполагали, что она в 2021 году составит 53 тысячи рублей. Уже в июле этого года мы скорректировали с учетом как раз инфляционных процессов. И оценка наша — 56 тысяч рублей на этот год. И мы когда в сентябре уточняли прогноз, в целом остановились на этой оценке. Видим, что выходим на эту же сумму в 56 тысяч, может быть, в 56 тысяч 100 рублей», — сказал Решетников.



«Но еще один момент хотел отметить. У нас соотношение заработных плат считается не от заработной платы в среднем по экономике, а считается от трудового дохода. Там у нас еще учитывается занятость индивидуальных предпринимателей, у физических лиц и так далее. Скажем так, малодоходный сектор экономики. И у нас это соотношение тоже немного плывет, от года к году меняется. Мы весь этот анализ провели, коллегам тоже цифры представим. Но, конечно, это говорит о том, что те решения, которые обсуждаются, крайне актуальны», — заключил министр.